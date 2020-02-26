Бывшая жена Вайнштейна тайно встречается с Эдрианом Броуди

Актриса и дизайнер Джорджина Чапман встречается с актером Эдрианом Броуди – пару познакомил бывший супруг Чапман Харви Вайнштейн, признаный 24 февраля виновным в преступлениях сексуального характера.

Чапман подала на развод с Вайнштейном после 10 лет брака Фото: ЕРА

Бывшая жена осужденного за сексуальные домогательства и изнасилование голливудского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман встречается с актером Эдрианом Броуди, пишет Pade Six.

Ссылаясь на информацию, полученную из собственных источников, издание сообщает, что Чапман и Броуди были представлены друг другу Вайнштейном задолго до начала судебного процесса, но близкие отношения между ними начались в сентябре прошлого года.

Издание подчеркивает, что пара старается избегать совместного появления на публике. По информации The Sun, накануне оглашения приговора бывшему мужу Чапман в одиночестве прогуливалась по улицам Нью-Йорка.

Вайнштейн и Чапман поженились в 2007 году. В браке у пары родилось двое детей: дочь Индиа Перл и сын Дэшиелл Макс Роберт.

Чапман подала на развод с Вайнштейном после того, как в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.

"Мое серце разрывается за всех женщин, которые испытали боль из-за непростительных действий моего супруга", – заявила Чапман в 2017 году, комментируя обвинения в адрес Вайнштейна.

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.



24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.



Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году, напоминает USA Today.