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Трамп о Вайнштейне: Кто его любил, так это демократы

Президент США Дональд Трамп заявил, что осужденный 24 февраля за сексуальное насилие и домогательства американский продюсер Харви Вайнштейн нравился экс-первой леди США Мишель Обаме и кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Трамп заявил, что не был фанатом Вайнштейна
Трамп заявил, что не был фанатом Вайнштейна
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не относился к осужденному за изнасилование и сексуальные домогательства американскому продюсеру Харви Вайнштейну с симпатией. Об этом он рассказал журналистам 25 февраля во время пресс-конферении в Индии, сообщает Business Insider.

По словам Трампа, он не следил за судебным процессом из-за занятости, но к Вайнштейну относился без симпатии. 

Трамп подчеркнул, что продюсер вызывал у него неприязнь из-за того, что поддерживал избирательные кампании Хиллари Клинтон и Барака Обамы. 

Американский президент рассказал, что Вайнштейн делал все возможное, чтобы помешать его победе на выборах в 2016 году. 

"Кто его любил, так это демократы. Мишель Обама и Хиллари Клинтон. Он давал огромные деньги демократам. Интересно, вернут ли они эти деньги обратно?" – заявил Трамп. 

Информация о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна к актрисам и подчиненным впервые была опубликована в 2017 году на страницах изданий The New York Times и The New Yorker. С тех пор более 100 женщин обвинили кинопродюсера в домогательствах.

После публикаций в СМИ американская кинокомпания Weinstein Company уволила Вайнштейна.

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году, напоминает USA Today.

Теги: США, Индия, Дональд Трамп, Харви Вайнштейн
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