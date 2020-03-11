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13 марта, 2020
 
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Вайнштейн содержится в палате тюремного лазарета с двумя сокамерниками

Представитель осужденного на 29 лет за сексуальные домогательства и изнасилование экс-продюсера Харви Вайнштейна Джуди Энгельмайер рассказала об условиях его содержания в колонии, расположенной на острове Райкерс.

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За действиями Вайнштейна, находящегося в палате тюремного лазарета, ведется круглосуточное наблюдение
За действиями Вайнштейна, находящегося в палате тюремного лазарета, ведется круглосуточное наблюдение
Фото: ЕРА

67-летний американский экс-продюсер Харви Вайнштейн, осужденный за сексуальные домогательства и изнасилование, чувствует себя несчастным, находясь в колонии на острове Райкерс, пишет Page Six со ссылкой на слова его представителя Джуди Энгельмайер.

Представитель Вайнштейна рассказала, что после операции на сердце Вайнштейн проходит реабилитацию в палате тюремного лазарета, которая расположена на шестом этаже здания. Вместе с ним в палате находится еще двое осужденных. 

По словам Энгельмайер, за Вайнштейном ведется круглосуточное наблюдение – руководство колонии опасается, что он может совершить суицид. Представитель осужденного подчеркнула, что в палате оборудованы открытые туалет и раковина. 

Описывая самочувствие Вайнштейна, Энгельмайер сообщила, что 7 марта он упал, больно ударившись о пол. 

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис. 

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.

Теги: Нью-Йорк, госпиталь, Харви Вайнштейн
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