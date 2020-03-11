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13 марта, 2020
 
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"Она должна быть убита". Вайнштейн хотел лишить Энистон жизни

Американский экс-продюсер Харви Вайнштейн приказал убить актрису Дженнифер Энистон, узнав, что таблоид National Enquirer готовится опубликовать показания о его сексуальных домогательствах к ней.

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В 2017 году Вайнштейн отдал распоряжение убить Энистон
В 2017 году Вайнштейн отдал распоряжение убить Энистон
Фото: ЕРА

10 марта Верховный суд в Манхэттене (Нью-Йорк) обнародовал часть переписки осужденного на 29 лет за изнасилование и сексуальные домогательства американского экс-продюсера Харви Вайнштейна с его пресc-секретарем, сообщает издание Page Six.

В обнародованных записях периода 2017 года Вайнштейн отдает письменное распоряжение убить американскую актрису Дженнифер Энистон после того, как узнает о намерении издания National Enquirer опубликовать показания ее близкого окружения о домогательствах по отношению к ней. 

В письме от National Enquirer, которое пресс-секретарь направил Вайнштейну 31 октября 2017 года, говорилось, что якобы актриса рассказывала подругам о сексуальных преследованиях со стороны продюсера. 

Спустя 45 минут после получения этого письма Вайнштейн отправил ответ, в котором заявил, что "Энистон должна быть убита".

Представители актрисы заявили, что она никогда не оставалась с ним наедине, а озвученные в письме обвинения назвали ложными. Издание не публиковало показаний о домогательствах Вайнштейна к Энистон, пишет Page Six.

Во время заседания суд также обнародовал переписку Вайнштейна с основателем Amazon Джеффом Безосом и бизнесменом Майклом Блумбергом – экс-продюсер обращался к ним с просьбой помочь восстановлению его репутации.

10 марта адвокаты Вайнштейна обратились к судье Джеймсу Берку с просьбой уменьшить срок отбывания наказания за сексуальные домогательства и изнасилование, ограничившись пятью годами лишения свободы вместо 29 лет. Суд вынесет приговор по делу Вайнштейна сегодня, 11 марта.

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис. 

Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

4 марта 2020 года Вайнштейну провели операцию на сердце, пишут СМИ.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.

В настоящее время Вайнштейн отбывает наказание в колонии на острове Райкерс – осужденный находится в палате лазарета, где проходит восстановление после перенесенной на сердце операции. 

Теги: США, Нью-Йорк, изнасилование, Дженнифер Энистон, Харви Вайнштейн
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