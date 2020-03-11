Адвокаты Вайнштейна просят отправить их клиента в тюрьму только на пять лет

Американскому экс-продюсеру Харви Вайнштейну грозит 29 лет тюрьмы за сексуальные домогательства. Адвокаты просят суд принять во внимание состояние здоровья обвиняемого.

Три адвоката бывшего продюсера из США Харви Вайнштейна обратились к судье Джеймсу Берку из Верховного суда в Манхэттене (Нью-Йорк) с просьбой ограничиться пятью годами при вынесении приговора их клиенту, обвиненному в сексуальных домогательствах.

Об этом 10 марта сообщило агентство Reuters.

Решение суда по Вайнштейну намерены озвучить сегодня, 11 марта.

По данным агентства, обращение к судье адвокаты Дэймон Черонис, Донна Ротунно и Артур Айдал написали 9 марта.

Защитники Вайнштейна просят Берка принять во внимание возраст 67-летнего Вайнштейна и состояние его здоровья, а также отмечают, что "история жизни" экс-продюсера и его достижения "просто замечательны".

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.



Суд над Вайнштейном в Нью-Йорке начался в январе 2020 года. На заседания суда продюсер приходил, опираясь на ходунки. По данным СМИ, причиной этого стала операция на спине, перенесенная Вайнштейном в 2019 году.

4 марта 2020 года Вайнштейну провели операцию на сердце, пишут СМИ.



24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным по двум эпизодам. По первому эпизоду ему грозит до 25 лет заключения, по второму – до четырех лет.

Вайнштейна ожидает еще один судебный процесс в Лос-Анджелесе, где ему предъявили обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальном насилии в отношении другой в 2013 году.