Вакцина не станет "серебряной пулей", которая заставит коронавирус сразу исчезнуть – еврокомиссар

Даже после появления вакцины от коронавируса нужно будет некоторое время продолжать придерживаться ограничений, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Вакцина не заставит коронавирусную инфекцию COVID-19 сразу исчезнуть. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на брифинге 11 ноября, видео опубликовано на канале Еврокомиссии в YouTube.

"Мы все должны понимать, что даже после того, как у нас появится безопасная, эффективная и доступная вакцина, она не станет той "серебряной пулей", которая изменит ситуацию и заставит COVID-19 немедленно исчезнуть. Даже после этого будет необходимо придерживаться ограничений... Поэтому надежда есть. Но я хочу, чтобы все понимали: мы должны продолжать придерживаться мер предосторожности, которые уже используются. Это очень важно, чтобы защитить себя и наиболее уязвимых людей вокруг нас", – сказала она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 11 ноября в мире коронавирус подтвердили у 51,6 млн человек, 1,275 млн заболевших умерли, 33,6 млн пациентов выздоровели.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

9 ноября в американской компании Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная совместно с немецкой компанией BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования еще продолжаются. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".