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Еврокомиссия закупит миллионы доз вакцины от COVID-19, которая показала более 90% эффективности

Контракт Еврокомиссии с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой BioNTech предполагает закупку 200 млн доз вакцины BNT162b2 с возможностью дополнительного приобретения еще 100 млн доз.

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Вакцина от Pfizer BNT162b2 показала высокую эффективность в третьей фазе клинических испытаний
Вакцина от Pfizer BNT162b2 показала высокую эффективность в третьей фазе клинических испытаний
Фото: ЕРА

Европейская комиссия сегодня, 11 ноября одобрила четвертый контракт на закупку вакцины от коронавируса. Соглашение подписали с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой BioNTech на поставку вакцины BNT162b2, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии 11 ноября.

Контракт предполагает закупку 200 млн доз вакцины. Еще 100 млн доз Еврокомиссия приобретет, если вакцина действительно докажет свою безопасность и эффективность в борьбе с COVID-19, рассказали в организации.

"После многообещающего объявления BioNTech и Pfizer в понедельник, 9 ноября, о перспективах их вакцины я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении о закупке вакцины", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Государства – члены Евросоюза могут безвозмездно передать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов, сказано в сообщении.

В Еврокомиссии добавили, что уже подписали аналогичные контракты с другими разработчиками вакцин: AstraZeneca (Великобритания), Sanofi-GSK (Франция-США) и Janssen Pharmaceutica NV (Бельгия). Предварительные переговоры на поставку вакцин от коронавируса завершены с фирмами CureVac (Германия) и Moderna (США).

Такой разнообразный портфель обеспечит подготовку Европы к вакцинации после того, как полностью подтвердится их безопасность и эффективность, считают в Еврокомиссии.

Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Германия, Великобритания, Бельгия, Европейская комиссия, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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