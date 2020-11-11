В Индии началась третья фаза испытания вакцины от коронавируса

Вакцина Covaxin, создающаяся в Индии, успешно прошла первые две фазы клинических испытаний и перешла к третьей. Она будет проходить в 25 медицинских центрах по всей Индии с участием 26 тыс. добровольцев.

Covaxin – одна из трех вакцин, которые разрабатывают в Индии Фото: bharatbiotech.com

В Индии началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса под названием Covaxin. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Препарат разрабатывает компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям.

Одним из добровольцев на испытаниях стал проректор Алигархского мусульманского университета Тарик Мансур, который призвал граждан страны присоединиться к испытаниям вакцины.

Третья фаза испытаний будет проходить в 25 медицинских центрах по всей Индии, участие в ней примут 26 тыс. добровольцев. В первых двух фазах участвовало около 800 человек, отмечает телеканал.

В Индии проводятся испытания еще двух вакцин: Covishield (разработка Оксфордского университета, которая находится на финальном этапе испытания) и ZyCoV-D (разработка индийской фармацевтической компании Zydus Cadila, находится на второй стадии).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.