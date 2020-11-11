В Индии началась третья фаза испытания вакцины от коронавируса

В Индии началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса под названием Covaxin. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Препарат разрабатывает компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям.
Одним из добровольцев на испытаниях стал проректор Алигархского мусульманского университета Тарик Мансур, который призвал граждан страны присоединиться к испытаниям вакцины.
Третья фаза испытаний будет проходить в 25 медицинских центрах по всей Индии, участие в ней примут 26 тыс. добровольцев. В первых двух фазах участвовало около 800 человек, отмечает телеканал.
В Индии проводятся испытания еще двух вакцин: Covishield (разработка Оксфордского университета, которая находится на финальном этапе испытания) и ZyCoV-D (разработка индийской фармацевтической компании Zydus Cadila, находится на второй стадии).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.