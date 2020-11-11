Эпидемия COVID-19 в Украине. Чаще всего в Минздрав жалуются на работу семейных врачей

Чаще всего в контакт-центр Минздрава Украины по противодействию COVID-19 обращались жители Киевской и Днепропетровской областей, отметил замглавы ведомства Ярослав Кучер.

Линия создана в связи с эпидемией COVID-19 Фото: ЕРА

В контакт-центр Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусной инфекции больше всего жалоб поступило на работу семейных врачей. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В первую очередь это вопрос работы семейных врачей (37%),.. 25% – это предоставление услуг больницами,.. 11% – вопросы работы лабораторий, 7% – вопросы относительно работы поликлиник, амбулаторий, и 4% – жалобы на невозможность сдать ПЦР-тест", – сказал он.

По словам замминистра, больше всего таких обращений зарегистрировано в Киевской (22%) и Днепропетровской (9%) областях.

Всего контакт-центр Минздрава принял около 27 тыс. телефонных звонков.

"50% звонков – это звонки, которые касаются вопросов диагностики, почти 9% вопросов – амбулаторного лечения, 6% – бесплатных и платных тестирований, 5,7% – порядка прохождения самоизоляции и 3,6% – вопросы подписания деклараций", – объяснил Кучер.

Он отметил, что бесплатный номер контакт-центра – 0-800-60-20-19.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончались 8947 пациентов с COVID-19, выздоровели 221 459 человек.