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В Украине начал работу круглосуточный контакт-центр по противодействию COVID-19 – Минздрав

В круглосуточном контакт-центре по противодействию COVID-19 будут работать 150 операторов, его решили создать из-за высокой загрузки региональных горячих линий, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Звонки в контакт-центр бесплатные, сообщил министр
Звонки в контакт-центр бесплатные, сообщил министр
Фото: depositphotos.com

2 октября в Украине запустили работу всеукраинского контакт-центра по противодействию COVID-19, который будет работать круглосуточно. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно COVID-19, может позвонить, независимо от того, где этот гражданин находится на территории нашей страны, и получить соответствующую информацию. Номер, конечно, бесплатный: 0-800-60-20-19", – сказал он. 

Министр сообщил, что в контакт-центре будут работать 150 операторов. 

"Например, вас беспокоит вопрос, что не можете дозвониться своему семейному врачу, или не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию, или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию. Понятно, что для того, чтобы выяснить и предоставить вам исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить вам эту информацию. Все это будет автоматически фиксироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отправлять [запросы] на рассмотрение в регионы. Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен позвонить", – рассказал Степанов. 

Он отметил, что всеукраинский контакт-центр решили создать, поскольку региональные горячие линии "очень сильно сбоят".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте в Украине ввели карантин. 

Число заболевших с начала пандемии в стране превысило 400 тыс. (+6754 за последние сутки), умерли уже 7375 пациентов, выздоровели – 163 768.

Теги: телефоны, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус
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