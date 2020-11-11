Акции Zoom и еще ряда компаний упали после новости о вакцине от COVID-19

Стоимость акций компании – разработчика программ для проведения видеоконференций Zoom Video Communications упала более чем на 17%, из-за чего состояние ее основателя Эрика Юаня сократилось на $5 млрд. Об этом 9 ноября сообщает Bloomberg.
Обвал произошел после того, как компании Pfizer и BioNTech отчитались об успешном завершении очередного этапа испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции.
В связи с этой новостью акции ряда других технологических компаний также подешевели. В частности, упали в цене бумаги стримингового сервиса Netflix, компаний по производству перчаток Top Glove Corp, Riverstone Holdings Ltd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd и Supermax Corp, американской компании экспресс-доставки FedEx, компании по кибербезопасности Zscaler и британского онлайн-супермаркета Ocado.
9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.
Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали его для удаленной работы и обучения. В сентябре состояние его владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.