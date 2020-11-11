Акции Zoom и еще ряда компаний упали после новости о вакцине от COVID-19

9 ноября в Pfizer заявили, что ее вакцина от коронавируса показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Сразу после этой новости акции Zoom, Netflix, FedEx и ряда других компаний упали.

Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии Фото: depositphotos.com

Стоимость акций компании – разработчика программ для проведения видеоконференций Zoom Video Communications упала более чем на 17%, из-за чего состояние ее основателя Эрика Юаня сократилось на $5 млрд. Об этом 9 ноября сообщает Bloomberg.

Обвал произошел после того, как компании Pfizer и BioNTech отчитались об успешном завершении очередного этапа испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции.

В связи с этой новостью акции ряда других технологических компаний также подешевели. В частности, упали в цене бумаги стримингового сервиса Netflix, компаний по производству перчаток Top Glove Corp, Riverstone Holdings Ltd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd и Supermax Corp, американской компании экспресс-доставки FedEx, компании по кибербезопасности Zscaler и британского онлайн-супермаркета Ocado.

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали его для удаленной работы и обучения. В сентябре состояние его владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.