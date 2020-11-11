ГОРДОН
 
 
МИР

Акции Zoom и еще ряда компаний упали после новости о вакцине от COVID-19

9 ноября в Pfizer заявили, что ее вакцина от коронавируса показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Сразу после этой новости акции Zoom, Netflix, FedEx и ряда других компаний упали.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии
Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии
Фото: depositphotos.com

Стоимость акций компании – разработчика программ для проведения видеоконференций Zoom Video Communications упала более чем на 17%, из-за чего состояние ее основателя Эрика Юаня сократилось на $5 млрд. Об этом 9 ноября сообщает Bloomberg.

Обвал произошел после того, как компании Pfizer и BioNTech отчитались об успешном завершении очередного этапа испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции.

В связи с этой новостью акции ряда других технологических компаний также подешевели. В частности, упали в цене бумаги стримингового сервиса Netflix, компаний по производству перчаток Top Glove Corp, Riverstone Holdings Ltd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd и Supermax Corp, американской компании экспресс-доставки FedEx, компании по кибербезопасности Zscaler и британского онлайн-супермаркета Ocado.

9 ноября в Pfizer заявили, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная Pfizer и немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Исследования продолжаются.

Приложение Zoom стало особенно популярно во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали его для удаленной работы и обучения. В сентябре состояние его владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации Всемирной организации здравоохранения на 3 ноября, в мире 47 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 155 компаний.

Теги: акции, Netflix, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Zoom
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Джамала осыпала себя лепестками желтой хризантемы
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Рэп-исполнительница Алина Паш заразилась коронавирусом
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Солистка "НеАнгелов" Каминская заявила о желании начать сольную карьеру
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
Актер из "Доктора Хауса" Беласко умер в 38 лет
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
"Догадываюсь, кто это делает". Цибульская после дуэта с Dzidzio стала жертвой хейтеров
Никитюк в мини позировала в ресторане
Никитюк в мини позировала в ресторане
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Кинокомпания, отстранившая Деппа от съемок в "Фантастических тварях", заплатит ему $10 млн – СМИ
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
  Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Горбунов признался, что скучает по Осадчей с сыном
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS