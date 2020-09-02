Состояние владельца Zoom за сутки выросло на $6,6 млрд

Компания Zoom, производящая программное обеспечение для видеоконференций, становится одним из бенефициаров пандемии коронавируса – состояние ее главы Эрика Юаня достигло $23 млрд.

Акции Zoom Video Communications Inc. после торгов на нью-йоркской бирже 1 сентября выросли на 41%, что гарантировало увеличение капитала владельца компании Эрика Юаня на $6,6 млрд за одни сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, состояние 50-летнего Юаня увеличилось до $23 млрд, подсчитали в агентстве.

Производитель программного обеспечения для видеоконференций Zoom стал очевидным бенефициаром пандемии коронавируса, поскольку предприятия и образовательные учреждения все чаще обращаются к его услугам для удаленной работы и обучения.

Продажи компании за второй квартал подскочили на 355% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Bloomberg, это второй по величине рост среди участников индекса Nasdaq 100, уступающий только биотехнологической фирме Moderna – одному из разработчиков вакцины против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.