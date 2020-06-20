ГОРДОН
 
 
МИР

Россия заблокировала дистанционное голосование в Генассамблее ООН

Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генеральной Ассамблеи, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ежегодное пленарное заседание Генассамблеи ООН запланировано на 22 29 сентября 2020 года
Ежегодное пленарное заседание Генассамблеи ООН запланировано на 22–29 сентября 2020 года
Фото: EPA

Россия вместе с Венесуэлой, Ираном и Кубой нарушили так называемую процедуру умолчания во время принятия инициативы о введении временных положений о дистанционном голосовании Генассамблеи ООН в период пандемии. Об этом агентству "Укринформ" сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина обеспокоена тем, что сегодня не удалось принять решение о введении временной процедуры дистанционного голосования в Генеральной Ассамблее ООН", – заявил Кислица.

Он подчеркнул, что в условиях нынешней чрезвычайной ситуации и пандемии Генассамблея остается ограниченной в выполнении возложенных на нее полномочий согласно Уставу ООН.

На следующей неделе ООН будет отмечать годовщину принятия своей хартии. В этой связи постоянный представитель Украины подчеркнул, что положения основополагающего документа "не только игнорируются, но и грубо нарушаются одним постоянным членом Совета Безопасности".

"Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генеральной Ассамблеи во времена, когда международное сообщество ожидает от нее решительных и практических шагов по противодействию пандемии, а также решения других проблем, которые только обострились во время COVID-19", – подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

26 марта президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на экономические санкции в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире.

25 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Йеппе Кофодом заявил, что Россия пытается манипулировать пандемией и призвать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений.

В этом году ежегодное пленарное заседание Генассамблеи ООН запланировано на 22–29 сентября. Оно может пройти в онлайн-режиме.

Теги: Россия, Украина, ООН, Венесуэла, Сергей Кислица, голосование, документы, безопасность, деятельность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
"Счастье идет даже Собчак", "Любовь творит невероятные преображения!". Богомолов показал фото жены
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
Муж Королевой Тарзан: Устроился на работу по специальности. В половых делах я соображаю!
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
"Какой ужас. Страшно представить, что творится в голове", "Остановка сердца". Дочь Успенской шокировала подписчиков новой картиной
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
Королева показала 52-летнюю сестру – популярную в 90-е годы певицу Русю
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
  Ефросинина о Фреймут: Мне неинтересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
"Долбо...бина", "х...есос", "мразеныш". Шнуров показал смс-сообщение от Пригожина. Скриншот
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
Волочкова в облегающих штанах на камеру развела ноги в стороны. Видео
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
"Таблетки разрушили мою жизнь". Победитель "Евровидения 2009" Рыбак заявил о многолетней зависимости
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Обладатель черного пояса по кикбоксингу полковник Иванов: Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием
Обладатель черного пояса по кикбоксингу полковник Иванов: Военнослужащий сам должен быть совершенным оружием G
Виктория ВОРОНИНА
"Словечки пошли пацанские". Сын Пугачевой и Галкина "по-блатному" высказался на камеру
"Словечки пошли пацанские". Сын Пугачевой и Галкина "по-блатному" высказался на камеру
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
Комаровский рассказал о любимом калорийном десерте, который пожирает килограммами
"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной
"Просто влюбилась в этого замечательного парня". Успенская опубликовала фото с мужчиной
"Копии друг друга". Звезда "Великолепного века" Узерли показала прогулку с дочерью
"Копии друг друга". Звезда "Великолепного века" Узерли показала прогулку с дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
"Благодаря этому человеку я выгляжу ох...енно". Лолита представила новую любовь
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
Продюсер назвала дату съемок новых серий ситкома "Друзья"
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Готовим кое-что "вкусненькое". Лопес поделилась снимками из студии звукозаписи
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото
  "Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
"Песня в лучших традициях Эмеральд". Джазовая певица из Нидерландов презентовала новый трек
  Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
  Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
Решетник о сексе на проекте "Холостяк": Мы пытаемся не мешать, но что можно – снимем
"Что за глупость просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией
"Что за глупость – просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS