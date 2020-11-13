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Решение Кабмина о "карантине выходного дня" должны выполнять все, мэры не имеют полномочий отменять его – Шмыгаль

После введения так называемого карантина выходного дня власти ряда украинских городов выступили против ужесточения ограничений. Правительства Денис Шмыгаль заявил, что головы городских советов не имеют полномочий, чтобы разрешать или запрещать действие решений Кабинета Министров Украины.

Шмыгаль: Решения правительства действуют безусловно
Шмыгаль: Решения правительства действуют безусловно
Фото: kmu.gov.ua

Решение Кабинета Министров о "карантине выходного дня" должно выполняться всеми субъектами хозяйствования в Украине, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на селекторном совещании с главами областных госадминистраций 13 ноября, пишет правительственный портал. 

Мэры отдельных городов не имеют полномочий, чтобы делать исключения для объектов, которые на выходных должны приостановить работу или прекратить прием посетителей, сказал Шмыгаль. 

"У городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", – подчеркнул премьер. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

11 ноября Кабмин ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина в частности выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что горсовет обжалует решение Кабмина

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057

Теги: Львов, Украина, Одесса, Черкассы, Ровно, Николаев, правительство, карантин, инфекция, премьер-министр, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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