Черкассы отказались от "карантина выходного дня"

Предприниматели в Черкассах пришли на заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и просили не вводить в городе "карантин выходного дня". По их словам, он "убьет" их бизнес, ведь в выходные они получают половину прибыли.

Во Львове, Харькове и Днепре протестовали против "карантина выходного дня" Фото: EPA

Власти города Черкассы провели заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором решили не вводить "карантин выходного дня". Об этом сообщило местное издание "18000".

На заседание комиссии пришли предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин. По их словам, он "убьет" их бизнес, поскольку именно в выходные они получают 50% выручки.

Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, торговым центрам и рынкам, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение социальной дистанции.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не увидел необходимости вводить карантин. Для небольших городов он посчитал его неуместным.

"Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 тыс. жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койками, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Предлагаю не поддерживать карантин выходного дня", – сказал мэр города.

Директор департамента здравоохранения и медицинских услуг горсовета Черкасс Всеволод Кульчиковский считает такой карантин неэффективным с медицинской точки зрения.

В связи с этим в Черкассах разрешается:

свободное передвижение по городу;

принимать посетителей в заведениях общественного питания, в том числе и на выходных;

работа ТРЦ;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;

прием посетителей в других развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельность учреждений культуры;

работа рынков.

Не собираются вводить "карантин выходного дня" и в Одессе. Там продолжит действовать "оранжевый" уровень эпидемической безопасности.

Кабинет Министров Украины 11 ноября ввел в стране "карантин выходного дня". Глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

Против введения карантина проголосовали министр внутренних дел Арсен Аваков, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко и вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во Львове, Харькове и Днепре владельцы и сотрудники заведений питания, отелей и фитнес-клубов вышли на протесты против "карантина выходного дня".

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", говорил Степанов.

По состоянию на 13 ноября в Украине зарегистрировали более 512 тыс. случаев коронавирусной инфекции из них 11 787 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, а выздоровело 227 694 человека.

В Черкассах всего 11 673 человека заболели COVID-19. Умерло в области от этой болезни 133 пациентов, а выздоровело – 6897, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины 13 ноября. Сам Богдаренко болеет COVID-19, мэр получил позитивный результат теста 10 ноября.