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Ресторатор Борисов: "Карантин выходного дня" – это вызов, на который у бизнеса нет ответа

Введение "карантина выходного дня" ставит под удар всю индустрию гостеприимства, в которой работает около миллиона человек, заявил украинский ресторатор Дмитрий Борисов.

Борисов: Нет никакой возможности адаптировать бизнес-модель под такие реалии
Борисов: Нет никакой возможности адаптировать бизнес-модель под такие реалии
Фото: Дима Борисов - Ресторатор / Facebook

Введение "карантина выходного дня" не приведет к улучшению эпидемической ситуации, но может уничтожить индустрию гостеприимства. Об этом "Телеграфу" сообщил украинский ресторатор Дмитрий Борисов.

Он назвал принятое решение "неэффективным и нелогичным". По его словам, предприниматели сферы гостеприимства 50–60% выручки получают в выходные. Доставка и работа "навынос" могут компенсировать только 10–15% из них, заявил он.

"Остаются арендная плата, налоги. Кроме того, сам производственный цикл ресторана – закупка, заготовки "заточены" под бесперебойную работу. Нет никакой возможности адаптировать бизнес-модель под такие реалии. И это ставит под удар всю индустрию, в которой работает около миллиона человек на смежные отрасли – поставщиков и других", – заявил Борисов.

По его словам, весной предприниматели "приняли" новые правила, в результате чего пострадали. Борисов заявил, что впервые за 10 лет остановил работу 50 заведений, получил "колоссальные убытки" и перевел в "кадровый резерв" 3 тыс. сотрудников.

"Мы запустили собственный сервис доставки и вывели в онлайн наши учебные курсы Borysov Academy", – отметил он. Доходы были несопоставимы с нормальной работой, однако немного помогли продержаться. Лето мы проработали с соблюдением всех требований. Конечно, почти каждый день принимая в гостях различных представителей власти, которые приходили, чтобы выписать штраф хотя бы за что-то – например, за неправильную утилизацию масок или что-то подобное", – добавил он.

Ресторатор рассказал, что весной закрыл три заведения, так как в новых условиях они стали неэффективными с финансовой точки зрения. По его словам, в целом спрос уменьшился на 30%.

Борисов заявил, что "карантин выходного дня" – это вызов, на который у бизнеса нет ответа.

"Он оставляет безграничный простор для коррупции и никаким образом не защищает людей, которые будут продолжать ездить в общественном транспорте и посещать магазины. Зато их пытаются "уберечь" от похода в ресторан, который действительно может регулировать количество посадочных мест – а значит, и людей в зале, работает с системами рециркуляции воздуха, придерживается сотен требований санитарной безопасности", – говорит он.

Борисов считает, что владельцы малого и среднего бизнеса будут оспаривать введение "карантина выходного дня" или искать юридические пути, как обойти запреты.

"Речь идет не просто о неполучении прибыли, не просто об убытках, а о существовании отрасли как таковой", – подытожил он.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.

Теги: коррупция, бизнес, доходы, запрет, карантин, Дмитрий Борисов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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