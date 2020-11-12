Больной COVID-19 мэр Черкасс: Введение "карантина выходного дня" – большая ошибка

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, введение "карантина выходного дня" может привести к очередям в магазинах в будни, что повышает риск заразиться коронавирусной инфекцией. Сам мэр также болеет COVID-19.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не поддерживает введение "карантина выходного дня" и считает его неуместным для таких небольших городов. Об этом он сказал 12 ноября во время видеообращения в Facebook.

"Что касается карантина выходного дня. Почему я считаю, что это – неправильно? Потому что все люди работают на работах. После работы им нужно покупать продукты и много других товаров. Если на выходных будут закрыты магазины, в будни это приведет к большим очередям, что подвергнет людей риску заразиться, в том числе COVID-19. И почему "карантин выходного дня", а не карантин вторника, среды, четверга, пятницы? Наш город небольшой, и в выходные он фактически пуст. Люди отдыхают на природе, на берегу Днепра, люди спокойно соблюдают дистанцию. Кто боится заболеть, я попросил бы поберечься и не ходить туда, где есть массовое скопление людей", – сказал мэр.

Бондаренко заявил, что готов поддерживать решения правительства, если город будет получать поддержку от государства.

"Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% повышается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться... Такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить мелкий бизнес. Поэтому подчеркиваю: введение "карантина выходного дня" – это большая ошибка", – цитирует мэра сайт горсовета.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека. Богдаренко также болеет COVID-19, мэр получил позитивный результат теста 10 ноября.