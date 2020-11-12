Луцкая мэрия просит отменить "карантин выходного дня"

В Луцке состоялась акция против введения "карантина выходного дня". На нее пришли более тысячи представителей ресторанной, торговой отраслей и сферы услуг, сообщили в городском совете Луцка.

В выходные будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки Фото: EPA

Секретарь городского совета, врио городского головы Луцка Григорий Пустовит в официальном письме обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой отменить "карантин выходного дня". Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Луцкого горсовета на своей странице в Facebook.

"Недавно Кабинет Министров Украины согласовал введение "карантина выходного дня". 11 ноября в Луцке состоялась акция против этого решения, на которую вышло более тысячи представителей ресторанной, торговой отраслей и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями, что приведет к сокращению рабочих мест.

Пустовит заявил, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, что может спровоцировать рост заболеваемости.

"С целью недопущения банкротства малого и среднего бизнеса, потерь доходных частей бюджетов всех уровней, падения показателей социально-экономического развития общин, а также сохранения кадрового потенциала страны просим отменить решение об установлении "карантина выходного дня", – сообщается в тексте опубликованного мэрией документа.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.

Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.