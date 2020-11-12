"Эпицентр" решил работать по выходным. В сети обещают продавать только "жизненно важные товары"

Магазины "Эпицентр" и "Новая линия" будут работать в выходные и продавать продукты питания, средства гигиены, лекарства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты и корма.

Сеть "Эпицентр" уверяет, что ввела в своих магазинах беспрецедентные меры безопасности Фото: Епіцентр К / Facebook

Украинская сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" решила работать в выходные, но продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook 12 ноября.

"Во время "карантина выходного дня" сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением Кабинета Министров Украины, […] к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, и будем доставлять пищу из наших ресторанов", – рассказали в сети.

Покупателей предупредили о возможности заказа товаров в интернет-магазине www.epicentrk.ua.

"Товары можно забрать бесплатно самовывозом в центрах выдачи заказов в наших торговых центрах или заказать с доставкой", – сказано в сообщении.

Компания уверяет, что ввела беспрецедентные меры безопасности в торговых сетях "Эпицентр" и "Новая линия".

В сети сообщили, что через социальные сети и запросы в контакт-центр получили много обращений от покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время "карантина выходного дня" по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать.

После объявления "карантина выходного дня" 11 ноября торговая сеть "Эпицентр" выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражьтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражьтесь перед людьми, у которых одно в глазах: "Помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые борются за жизнь людей каждый день. Такой вам кураж нужен?" – сказал Степанов.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.