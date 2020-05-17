"Помощница сделала ошибку". Нардеп Герега объяснил, почему на его бланке Киеву предлагали купить товар из "Эпицентра"

Нардеп из группы "За майбутнє" Александр Герега отметил, что предложения купить медтовар в "Эпицентре" его помощница разослала на депутатском бланке, чтобы было "весомее".

Предложение властям Киева купить у компании "Эпицентр" медицинский товар, доставленный из Китая на самолете Ан-225 "Мрія", ошибочно было оформлено на бланке народного депутата из группы "За майбутнє" Александра Гереги.

Об этом он сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

Журналист издания спросил, часто ли нардеп рассылает коммерческие предложения на депутатском бланке.

"Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный – я на больничном где-то уже третий месяц. Ольга Александровна, моя помощница, сделала ошибку. Мы ее десять раз спрашивали: "Ольга Александровна, скажите, как же так". Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех", – сказал Герега.

Он подтвердил, что помощница разослала такие письма на депутатском бланке "всем".

"Хотела помочь компании, проявила излишнюю инициативу. "Я думала, что так будет весомее и привлечет внимание". Привлекло, имеем", – прокомментировал нардеп.

23 апреля в Борисполь прибыл грузовой самолет "Мрія" с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал Зеленский и другие представители власти. Из сообщения ОП следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что народный депутат из группы "За майбутнє" Александр Герега, совладелец сети "Эпицентр", разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с "Мрії" в его компании.

После этого Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной.

В интервью LB.ua Герега объяснил, что весь груз, который в апреле доставила в Украину "Мрія", предназначался для сети "Эпицентр".

Согласно данным Opendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).