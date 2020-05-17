Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Помощница сделала ошибку". Нардеп Герега объяснил, почему на его бланке Киеву предлагали купить товар из "Эпицентра"

Нардеп из группы "За майбутнє" Александр Герега отметил, что предложения купить медтовар в "Эпицентре" его помощница разослала на депутатском бланке, чтобы было "весомее".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герега заявил, что его помощница проявила "излишнюю инициативу"
Герега заявил, что его помощница проявила "излишнюю инициативу"
Фото: lb.ua

Предложение властям Киева купить у компании "Эпицентр" медицинский товар, доставленный из Китая на самолете Ан-225 "Мрія", ошибочно было оформлено на бланке народного депутата из группы "За майбутнє" Александра Гереги.

Об этом он сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 17 мая.

Журналист издания спросил, часто ли нардеп рассылает коммерческие предложения на депутатском бланке.

"Я вам расскажу. Во-первых, сегодня у меня закончился больничный – я на больничном где-то уже третий месяц. Ольга Александровна, моя помощница, сделала ошибку. Мы ее десять раз спрашивали: "Ольга Александровна, скажите, как же так". Она сказала, что не может это объяснить. И смех и грех", – сказал Герега.

Он подтвердил, что помощница разослала такие письма на депутатском бланке "всем".

"Хотела помочь компании, проявила излишнюю инициативу. "Я думала, что так будет весомее и привлечет внимание". Привлекло, имеем", – прокомментировал нардеп.

23 апреля в Борисполь прибыл грузовой самолет "Мрія" с более чем 100 т медицинских товаров на борту. Рейс встречал Зеленский и другие представители власти. Из сообщения ОП следовало, что весь груз или большая его часть – гуманитарный.

Однако 29 апреля стало известно, что народный депутат из группы "За майбутнє" Александр Герега, совладелец сети "Эпицентр", разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с "Мрії" в его компании.

После этого Тимошенко признал, что рейс был оплачен коммерческими структурами и как минимум часть груза предназначалась для продажи, то есть не была гуманитарной.

В интервью LB.ua Герега объяснил, что весь груз, который в апреле доставила в Украину "Мрія", предназначался для сети "Эпицентр".

Согласно данным Opendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

Теги: медицина, народные депутаты, Александр Герега, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Эпицентр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS