ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Хотите покуражиться – поехали в реанимацию". Степанов ответил "Эпицентру", который ввел 72-часовую пятницу

После введения в Украине "карантина выходного дня" торговая сеть "Эпицентр" сообщила, что вводит в своих магазинах 72-часовую пятницу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал это фарсом и цинизмом.

Степанов: Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день
Степанов: Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутил пост в социальных сетях торговой сети "Эпицентр" о том, что они продлевают пятницу на 72 часа. Об этом Степанов сказал на брифинге 12 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Торговая сеть выставила пост в Facebook 11 ноября после объявления "карантина выходного дня".

"Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства есть, корм для животных  есть. Завозим топливо", – отмечено в посте.

https://www.facebook.com/epicentrkua/posts/3416090291809303

Степанов назвал отношение торговой сети к решению Кабмина фарсом.

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, у которых одно в глазах: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые борются за жизнь людей каждый день. Такой вам кураж нужен?" – сказал Степанов.

По его словам, от "карантина выходного дня" ожидают замедление роста количества заболевших COVID-19 ураганными темпами.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.

Теги: Кабинет Министров, медицина, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Тело словно не подчиняется тебе". Остап Ступка переболел COVID-19 и рассказал о последствиях
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
"Вошла в прежнее". Подольская надела платье, которое носила до родов
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Звезду фильма "Елки" и шоу "Наша Russia" госпитализировали с коронавирусом
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Шинейд О'Коннор перенесла концерты из-за необходимости пройти курс лечения от наркозависимости
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
Хью Грант сравнил коронавирус с Вайнштейном
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Немного травмирован". Khayat рассказал, почему его сердце свободно
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
"Долго не решалась на это фото". Карпа обнародовала откровенное селфи в белье
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
Схватили за зад – написал песню. Участник группы Tvorchi Гуцуляк рассказал, где черпает вдохновение
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
  "Может, нам тоже открыть лабораторию, пока нет концертов?" Полякова отвезла дочь сдавать тест на коронавирус
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Российский продюсер Дробыш госпитализирован с коронавирусом
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
"Позорница!", "Эпатаж". Собчак поделилась эротическим фото с мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!". Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS