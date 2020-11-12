"Хотите покуражиться – поехали в реанимацию". Степанов ответил "Эпицентру", который ввел 72-часовую пятницу

После введения в Украине "карантина выходного дня" торговая сеть "Эпицентр" сообщила, что вводит в своих магазинах 72-часовую пятницу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал это фарсом и цинизмом.

Степанов: Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутил пост в социальных сетях торговой сети "Эпицентр" о том, что они продлевают пятницу на 72 часа. Об этом Степанов сказал на брифинге 12 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Торговая сеть выставила пост в Facebook 11 ноября после объявления "карантина выходного дня".

"Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства есть, корм для животных есть. Завозим топливо", – отмечено в посте.

Степанов назвал отношение торговой сети к решению Кабмина фарсом.

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражтесь перед людьми, у которых одно в глазах: "Помогите, пожалуйста". Покуражтесь перед врачами, которые борются за жизнь людей каждый день. Такой вам кураж нужен?" – сказал Степанов.

По его словам, от "карантина выходного дня" ожидают замедление роста количества заболевших COVID-19 ураганными темпами.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.