Сложный период с COVID-19 в Украине может продлиться до апреля – Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что главный вопрос сейчас в том, с какими человеческими потерями удастся пройти сложный период в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Степанов сказал, что по состоянию на 11 ноября в больницах лежит 28,5 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует сложный период в связи с эпидемией коронавирусной инфекции до апреля. Об этом он заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" 11 ноября.

"Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля [следующего года]. И речь сейчас не идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко. Нет, будем проходить его сложно", – сказал он.

По словам министра, вопрос в том, с какими человеческими потерями удастся пройти этот период.

"Наша задача – чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация", – подчеркнул Степанов.

Министр указал, что на утро 11 ноября в украинских больницах лежит 28,5 тыс. больных. По его словам это более чем в четыре раза превышает количество зараженных коронавирусом пациентов в больницах за сентябрь.

"Понятно, что кроме сугубо лечебного процесса, есть еще процесс эпидемиологический: каким образом остановить именно рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить", – добавил глава Минздрава.

Сегодня Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Работу транспорта карантин не остановит.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.