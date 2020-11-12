Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак проходят лечение в "Феофании" – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заболевшие коронавирусной инфекцией, находятся в изолированных палатах больницы. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого выявили COVID-19, работает по своему стандартному графику. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 12 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, который также заболел коронавирусной инфекцией, проходят лечение в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в "Феофании". Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания... Он находится в изолированной палате и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал Подоляк.

Ермак тоже находится в изолированной палате, но у него не спецкабинет.

"Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – отметил советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что Зеленский не общается с семьей, несмотря на то, что первая леди Елена Зеленская переболела COVID-19. С Ермаком глава государства коммуницирует по телефону.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили также у Ермака. Оба ушли на самоизоляцию и дистанционный режим работы.

Зеленская болела COVID-19 в июне. В Офисе президента сообщали сначала, что она чувствует себя хорошо, но 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19. В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.