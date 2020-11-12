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Мендель получила положительный тест на COVID-19 за неделю до Зеленского – СМИ

По данным издания ZN.UA, коронавирусной инфекцией в Офисе президента Украины заразились пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Мендель эту информацию опровергла.

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СМИ пишут, что у Мендель COVID-19
СМИ пишут, что у Мендель COVID-19
Фото: Юлія Мендель / Facebook

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк получили положительный результат теста на COVID-19 на неделю раньше, чем Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, всего за время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 75 народных депутатов – то есть каждый шестой.

В секретариате Верховной Рады в настоящее время 14 активных больных.

В самом аппарате парламента от COVID-19 пострадали 77 сотрудников, из них активно болеет на данный момент 31.

В своем Facebook Мендель опровергла информацию, что инфицирована.

"Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу", – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215332453742859&id=1781187626

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак инфицированы коронавирусом. 11 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Теги: Верховная Рада, эпидемия, депутаты, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Андрей Ермак, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Михаил Подоляк
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