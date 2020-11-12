Мендель получила положительный тест на COVID-19 за неделю до Зеленского – СМИ

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк получили положительный результат теста на COVID-19 на неделю раньше, чем Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, всего за время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 75 народных депутатов – то есть каждый шестой.
В секретариате Верховной Рады в настоящее время 14 активных больных.
В самом аппарате парламента от COVID-19 пострадали 77 сотрудников, из них активно болеет на данный момент 31.
В своем Facebook Мендель опровергла информацию, что инфицирована.
"Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу", – написала она.
9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак инфицированы коронавирусом. 11 ноября о положительном тесте на COVID-19 сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.