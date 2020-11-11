"Голос – конкуренция Высоцкому". Резников сообщил, что болен COVID-19

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что чувствует легкую ломоту в теле. Однако запахи и вкусы он ощущает.

Резников: Я и без ПЦР человек оптимистично-положительный Фото: Oleksii Reznikov / Facebook

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил у себя в Facebook вечером 11 ноября, что получил положительный результат теста на COVID-19 и находится на самоизоляции.

"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично-положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы – все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле – как после занятий спортом. И вроде приятно, но вот причины не радуют. Голос – конкуренция Высоцкому. Такой, с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит", – написал он.

Среди высокопоставленных украинских чиновников за последнее время коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время эпидемии в Украине заболело 489 808 человек; выздоровело 221 459; умерло от COVID-19 8947 человек.