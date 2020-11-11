Разумков заболел COVID-19

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и будет работать дистанционно.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил 11 ноября на своей странице в Facebook.

"Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", – написал он.

9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак инфицированы коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.