Украина рискует столкнуться с сильнейшим кризисом из-за пандемии коронавируса – ООН

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине сообщило, что социально-экономические последствия этого кризиса для жителей Донбасса будут разрушительными.

Украина может столкнуться с одной из сильнейших экономических рецессий за десятилетия из-за пандемии коронавируса, что приведет к стремительному снижению доходов граждан. Об этом говорится в обзоре Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за октябрь 2020 года.

В результате такой рецессии более 9 млн человек столкнутся с бедностью, констатировали в управлении ООН. С начала пандемии коронавируса около 80% домохозяйств потеряли доходы. При этом у 40% украинских семей как минимум один член лишился работы.

Социально-экономические последствия этого кризиса для жителей Донбасса будут разрушительными.

"Увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% в начале пандемии", – сказано в отчете.

По состоянию на 1 сентября численность населения Украины составляла 41,7 млн человек. Численность населения Украины в 2019–2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку в 42 млн человек.

В медицинском журнале The Lancet прогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.