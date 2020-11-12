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Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


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Дело не в "Эпицентре", а в правительстве. Удивительно, что оно может повторить ошибки прошлой весны

Опять "Эпицентр". Но дело не в нем, а в правительстве. 

Можно соглашаться или не соглашаться с целесообразностью карантина выходного дня. Лично я против. Не верю в карантин выходного дня. Но это право и ответственность правительства принимать такие решения. То, что крупные компании или приближенные к власти бизнес пытаются получить карантинные "лазейки" – это не удивительно. Удивительно то, что правительство может повторить ошибки прошлой весны.

Тогда определенные карантинные "лазейки" и игнорирование правил со стороны приближенных к власти бизнесменов, да еще и в сочетании с рядом несуразностей (типа запрета прогулок в парках) дискредитировали сам карантин, а с ним и власть.

Обращаюсь к правительству. Вам виднее, что нужно делать. Но вы должны это делать так, чтобы все было честно, чтобы все были в равных условиях. Если сейчас вы будете допускать несправедливость, ваша политическая жизнь как правительства будет измеряться определенным количеством недель, не месяцев. Я за вас голосовала. Так давайте на этот раз не наступать на свои же грабли.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Теги: правительство, карантин, Ирина Верещук, Эпицентр
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