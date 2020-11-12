В "Эпицентре" еще не приняли решение о работе в выходные. Ранее Степанов обвинял их в "кураже"

В торговой сети "Эпицентр" заявили, что ждут официального постановление Кабинета Министров о карантине выходного дня и только после его изучения будет принято решение о дальнейшей работе. Ранее этим днем министр здравоохранения Максим Степанов обвинил их в попытке "делать фарс на здоровье людей" из-за поста о "72-часовой пятнице".

Украинская торговая сеть "Эпицентр" пока еще не приняла решение о том, как будет работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня". Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" Юлия Чудновец.

"Сейчас мы ждем официальное постановление Кабинета Министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов в выходные", – отметила она.

11 ноября после объявления "карантина выходного дня" торговая сеть выставила пост в Facebook о том, что они объявляют 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражьтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражьтесь перед людьми, у которых одно в глазах: "Помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые борются за жизнь людей каждый день. Такой вам кураж нужен?" – сказал Степанов.