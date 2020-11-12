В "Эпицентре" еще не приняли решение о работе в выходные. Ранее Степанов обвинял их в "кураже"

Украинская торговая сеть "Эпицентр" пока еще не приняла решение о том, как будет работать в субботу и воскресенье в связи с введением "карантина выходного дня". Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель департамента по связям с общественностью "Эпицентра" Юлия Чудновец.
"Сейчас мы ждем официальное постановление Кабинета Министров. После изучения постановления будет принято решение о дальнейшей работе сети гипермаркетов в выходные", – отметила она.
11 ноября после объявления "карантина выходного дня" торговая сеть выставила пост в Facebook о том, что они объявляют 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.
"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться, поехали со мной в реанимацию. Покуражьтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Покуражьтесь перед людьми, у которых одно в глазах: "Помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые борются за жизнь людей каждый день. Такой вам кураж нужен?" – сказал Степанов.
11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.
В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что в случае введения в Украине "карантина выходного дня" пострадает бизнес.
"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.
По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.