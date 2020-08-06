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"Эпицентр" опроверг заявление мэра Тернополя о том, что город не получал от государства помощи в борьбе с COVID-19

В "Эпицентре" подчеркнули, что средства индивидуальной защиты были переданы для нужд медицинских учреждений Тернополя 8 мая этого года.

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В "Эпицентре" заявили, что больницы Тернополя получили 40 тыс. медицинских масок, 500 защитных очков и 1100 защитных комбинезонов
В "Эпицентре" заявили, что больницы Тернополя получили 40 тыс. медицинских масок, 500 защитных очков и 1100 защитных комбинезонов
Фото предоставлено компанией "Эпицентр"

Заявление мэра Тернополя Сергея Надала о том, что город не получал от государства помощи в борьбе с COVID-19, не соответствует действительности. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в компании "Эпицентр".

"С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине компания "Эпицентр" откликнулась на инициативу президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми средствами защиты и оборудованием для борьбы с COVID-19. В рамках этого сотрудничества "Эпицентр" 23 апреля доставил в Украину самолетом "Мрія" гуманитарный груз для медицинских учреждений Украины: 2 млн медицинских масок, 75 тыс. защитных комбинезонов и 30 тыс. защитных очков, которые передаются во все областные центры страны", – говорится в сообщении.

В "Эпицентре" подчеркнули, что 8 мая средства индивидуальной защиты были переданы для нужд медицинских учреждений Тернополя. В частности, больницы города получили 40 тыс. медицинских масок, 500 защитных очков и 1100 защитных комбинезонов.

"Соответствующая новость о передаче гуманитарной помощи была размещена на официальном сайте Тернопольского городского совета", – отметили в "Эпицентре".

Также компания предоставила акты приема-передачи, заверенные должностными лицами медицинских учреждений, которые получали гуманитарную помощь.

Фото предоставлены компанией "Эпицентр"
Фото предоставлены компанией "Эпицентр"

В апреле самый большой самолет в мире "Мрія" привез из Китая партию средств индивидуальной защиты для медперсонала, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны. В Офисе президента заявили, что часть товаров медицинского назначения, доставленных самолетом "Мрія", были закуплены коммерческими структурами, а часть груза является гуманитарной. В мае в компании "Эпицентр" заявили, что груз полностью предназначался ей.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля, из-за высокой заболеваемости COVID-19 в "красную" карантинную зону Украины попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. "Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

В Луцке и Тернополе выразили недовольство введенными ограничениями, заявив, что выполнят их частично.

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что местные власти могут только усиливать карантинные меры, а смягчать по собственной инициативе не имеют права.

Теги: медицина, Тернополь, Сергей Надал, помощь, карантин, инфекция, больницы, Мрія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Эпицентр
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