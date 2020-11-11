Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабмина о "карантине выходного дня" – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый назвал "карантин выходного дня" абсурдом.

Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабинета Министров о введении в стране "карантина выходного дня". Об этом мэр города Андрей Садовый написал в Facebook 11 ноября.

"Ждем полного текста постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные – абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях – это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?", – написал Садовый.

Ранее он заявлял, что город не будет принимать "неразумных решений" в связи с введением "карантина выходного дня".

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил в начале заседания, что Украина жесткого локдауна не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. заразилось 34 988 человек, 1012 пациентов умерли, 22 667 – выздоровели. Регион находится на третьем месте в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.