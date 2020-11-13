"Карантин выходного дня" не сможет полностью разорвать цепочки передачи инфекции, но способен снизить число заболевших, заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В Украине COVID-19 выявили уже у более 500 тыс. человек Фото: EPA

Если в результате "карантина выходного дня" количество заболевших COVID-19 сократится до 7–8 тыс. в сутки, это будет свидетельствовать о его эффективности. Об этом в эфире канала "1+1" 12 ноября заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, "карантин выходного дня" не сможет полностью разорвать цепочки передачи инфекции, но способен снизить число заболевших.

"Немного. Но определенный процент, что даст возможность перезагрузки... У меня нет уверенности, что "карантин выходного дня" даст позитивный результат, поэтому он и введен только на две недели... Если мы увидим в результате "карантина выходного дня", что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7–8 тыс. в сутки, значит, это было неплохо, 7–8 тыс. – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", – сказал нардеп.

В то же время Радуцкий уверен, что правительство должно было вместе с введением такого карантина подумать о компенсациях для бизнеса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.