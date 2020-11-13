"Официальный спонсор". Фотожабы на "карантин выходного дня" и 72-часовую пятницу "Эпицентра"
После объявления "карантина выходного дня" 11 ноября торговая сеть "Эпицентр" выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация. Позже сеть заявила, что будет работать в выходные, но намерена продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб на эти события. "ГОРДОН" собрал самые интересные коллажи.
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