Степанов: Мы уже через месяц можем получить 100-процентную заполненность коек. Просто некуда будет принимать больных

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, через месяц в украинских больницах могут закончиться места для пациентов с COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 13 ноября призвал украинцев соблюдать карантинные нормы, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Когда я говорю о критичности для медицинской системы, это не просто слова, это наша реальность. Если мы не будем придерживаться правил, мы уже через месяц можем получить 100-процентную заполненность наших коек. Что будет дальше, если у нас будет 100-процентная заполненность коек? Просто в больницах некуда будет принимать больных, в таком случае не будет оказана помощь именно в условиях стационара – людям, которым нужен кислород, а иногда – аппараты искусственной вентиляции легких, людям, которые нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи", – сказал он.

Степанов отметил, что понимал непопулярность решения о введении "карантина выходного дня", и подчеркнул: новые карантинные ограничения важно соблюдать.

"Это наша жизненная необходимость. Непопулярные решения принимают только с одной целью – ради здоровья и жизни граждан", – заверил министр.

Степанов еще 3 ноября говорил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине близка к катастрофической. Он рассказывал, что в случае, если заполнение больничных коек достигнет 100%, будут активированы протоколы медицинского сортирования, когда приоритетным станет предоставление медицинской помощи больным с большими шансами на выживание.

После этого, по словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, в Украине введут локдаун.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057.