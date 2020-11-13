В Великобитании зафиксировали рекордное суточное число случаев COVID-19

От коронавируса в Великобритании умерло уже почти 51 тыс. человек.

В Великобритании за сутки зафиксировали 33 470 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Это рекордное количество заболевших за сутки с начала пандемии. При этом, как отмечает BBC, значительно увеличились возможности для тестирования.

По данным правительства, в Великобритании с начала пандемии коронавирус подтвердили у 1,29 млн человек, почти 51 тыс. заболевших умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразилось уже 52,5 млн человек, 1,29 млн умерли, почти 34 млн выздоровели. Великобритания занимает седьмое место в мире по распространению заболевания.