"Эпицентр" в выходные будет работать только с онлайн-заказами

В будни работа магазинов "Эпицентр" будет продлена до полуночи.

"Эпицентр" рассказал, как будет работать на выходных Фото: Епіцентр К / Facebook

Торговая сеть "Эпицентр" в выходные будет работать только с интернет-заказами. Об этом пресс-служба компании сообщила вечером 12 ноября.

"На время действия "карантина выходного дня" сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в центрах выдачи заказов торговых центров. У будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24.00 и продлится до последнего покупателя", – говорится в сообщении.

После объявления "карантина выходного дня" 11 ноября торговая сеть "Эпицентр" выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

Позже сеть заявила, что будет работать в выходные, но намерена продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Также товар можно будет заказать на сайте компании.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция будет следить за соблюдением правил "карантина выходного дня" в "Эпицентре".

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.