Полиция будет следить, чтобы "Эпицентр" не нарушал "карантин выходного дня" – Антон Геращенко

В сети гипермаркетов "Эпицентр" во время "карантина выходного дня" не должно быть столпотворений на кассах, стоянках и в торговых залах, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Правоохранители будут следить, чтобы сеть гипермаркетов "Эпицентр" не нарушала правила "карантина выходного дня". Об этом в Facebook 12 ноября заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Работать будет только центр выполнения онлайн-заявок на доставку товаров. Никаких столпотворений в залах, на кассах и автостоянках! Органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтобы заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19", – написал Геращенко.

После объявления "карантина выходного дня" 11 ноября торговая сеть "Эпицентр" выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

Позже сеть заявила, что будет работать в выходные, но намерена продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Также товар можно будет заказать на сайте компании.

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня". Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года. "Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.