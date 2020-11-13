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За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 600 тыс. человек

Число погибших от коронавирусной болезни COVID-19 в мире приближается к 1,3 млн человек.

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Лидером по масштабам распространения инфекции являются США
Лидером по масштабам распространения инфекции являются США
Фото: ЕРА

По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 681 305 человек (+611,5 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 292 279 человек (+9 тыс. за сутки), выздоровело 34 100 144.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 546 023, умерло 242 066, излечилось 4 051 256.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 683 916 заболевший, 128 121 умерший и 8 066 501 выздоровевший.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 781 582 человека инфицированы, 164 281 – умер, выздоровело 5 254 457 человек.

На четвертом месте Франция с 1 915 282 заболевшими и 42 599 умершими, на пятом Россия – 1 843 678 человек инфицированы, 31 755 умерли.

В Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии и Италии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Мексика и Перу приближаются к этому показателю.

Украина находится на 20-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Франция, Великобритания, Колумбия, Испания, Италия, Перу, Бразилия, Мексика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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