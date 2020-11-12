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"Чувствую себя я достаточно хорошо". Зеленский записал обращение из "Феофании" и рассказал о рабочем режиме

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем состоянии и как выполняет свои обязанности, находясь на лечении от COVID-19 в "Феофании".

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Зеленский: Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы
Зеленский: Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский записал первое видеообращение после того, как он попал на лечение от COVID-19 в клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами. Видео опубликовали в четверг, 12 ноября, в Telegram-канале Зеленского.

"Вы знаете, COVID-19 не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо. Думаю, большая заслуга – это ваша поддержка, ваши теплые слова, пожелания скорейшего выздоровления. Я благодарю за это каждого из вас. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы, выполняю свои обязанности. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме. Все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем и личные теплые встречи, как с вами сейчас", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что 2020 год "перевернул с ног на голову традиционные понятия". 

"Слово "отрицательный" приносит людям радость, счастье, потому что отрицательный тест означает выздоровление. А слово "положительный", наоборот, стало негативным", – поделился своими наблюдениями глава Украины.

Он также сказал, что на украинских телеканалах хороших новостей нет.

"Позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят "черное", – резюмировал президент.

Зеленский 9 ноября получил положительный результат теста на COVID-19. Коронавирусную инфекцию подтвердили и у главы Офиса президента Андрея Ермака, которого также лечат в "Феофании".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в "Феофании" у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. 

"Он находится в изолированной палате и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал он.

Жена Зеленского Елена переболела COVID-19. 16 июня первую леди госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. 3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19. В августе президент сказал, что вместе с его женой коронавирусной инфекцией переболел их сын Кирилл.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировали более 500 тыс случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, а выздоровело 227 694 человека.

Теги: больница, Феофания, лечение, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, Михаил Подоляк
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