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Подоляк объяснил, почему Зеленский отказался от десакрализации должности президента

Во время избирательной кампании 2019 года у кандидата в президенты Владимира Зеленского была задача десакрализировать институцию президентства. Однако сегодня украинское общество дает запрос на классический сакральный подтекст должности главы государства, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году
Фото: president.gov.ua

Во время избирательной кампании 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу десакрализировать институцию, которую построил пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 12 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Порошенко был наследником старых институций, которые являлись по сути своей авторитарными. Не по исполнению, а по сути. И он должен был это разрушить. Для чего? Мотивация была очень проста: мы разрушаем – мы создаем другую. Точка", – отметил советник.

На слова журналиста о том, что команда Зеленского не создала нового, Подоляк заявил, что "общество не может находиться в хаосе".

"То есть институт президента должен быть все равно сакрален. Да, есть нюансы с точки зрения стилистики исполнения. Но, к сожалению, сегодня общество дает запрос именно на классический сакральный подтекст должности президента. Почему? Потому что как только ты начинаешь в стебном стиле разговаривать, вся эта как бы политическая элита старого плана начинает говорить: "Смотрите, он не понимает, что такое политика, он не понимает, что такое государство, он не понимает, что такое общество, какие отношения между государством и обществом". То есть они начинают провоцировать общество", – сказал Подоляк.

По его мнению, Украина остается постсоветским государством, с элитами, которые заставляют общество жить в парадигме постсоветского государства.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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