Подоляк объяснил, почему Зеленский отказался от десакрализации должности президента

Во время избирательной кампании 2019 года у кандидата в президенты Владимира Зеленского была задача десакрализировать институцию президентства. Однако сегодня украинское общество дает запрос на классический сакральный подтекст должности главы государства, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Во время избирательной кампании 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу десакрализировать институцию, которую построил пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 12 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Порошенко был наследником старых институций, которые являлись по сути своей авторитарными. Не по исполнению, а по сути. И он должен был это разрушить. Для чего? Мотивация была очень проста: мы разрушаем – мы создаем другую. Точка", – отметил советник.

На слова журналиста о том, что команда Зеленского не создала нового, Подоляк заявил, что "общество не может находиться в хаосе".

"То есть институт президента должен быть все равно сакрален. Да, есть нюансы с точки зрения стилистики исполнения. Но, к сожалению, сегодня общество дает запрос именно на классический сакральный подтекст должности президента. Почему? Потому что как только ты начинаешь в стебном стиле разговаривать, вся эта как бы политическая элита старого плана начинает говорить: "Смотрите, он не понимает, что такое политика, он не понимает, что такое государство, он не понимает, что такое общество, какие отношения между государством и обществом". То есть они начинают провоцировать общество", – сказал Подоляк.

По его мнению, Украина остается постсоветским государством, с элитами, которые заставляют общество жить в парадигме постсоветского государства.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.