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Чтобы принять решение, Зеленский выслушивает 20 точек зрения – Подоляк

Для обсуждения с президентом Владимиром Зеленским определенной темы глава Офиса президента Андрей Ермак формирует группу. После общения с экспертами глава государства принимает решение, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский глубоко вникает в тему перед тем, как принять решение. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 12 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Чтобы принять функциональное решение, президент собирает несколько человек. Часто эти люди имеют, скажем так, конфликтные представления между собой. Он слушает, модерирует встречу, получает 20 точек зрения. На следующий день он может собрать еще раз, если вопрос сложный, еще раз послушать, увидеть изменения, которые произошли у того или иного человека, потому что он просит изучить глубже", – отметил советник.

По его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак формирует группу для обсуждения конкретного вопроса.

"Например, если мы разбираем энергетику. Понятно, что есть круг, который так или иначе касается парламентского соответствующего комитета, Кабинета Министров, включая премьер-министра, или отраслевого министра. Ну и, например, главу "Энергоатома" или главу, условно говоря, "Центрэнерго". То есть тех госпредприятий, которые так или иначе влияют на энергетический баланс в стране", – сказал Подоляк.

Он отметил, что бывают рабочие конфликты, которые позволяют посмотреть на проблему с разных точек зрения.

"Президент в этом разбирается, набрасывает логистический план, как он видит, как оно должно дальше двигаться, решение. И у нас пробуксовки получаются не в стратегировании функций, как многие думают, как раз таки здесь все понятно – где, в какой отрасли, что мы хотим параметрально получить. У нас начинаются пробуксовки на уровне исполнителей", – считает советник.

Актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Украина, Энергоатом, Центрэнерго, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
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