Зеленский в отличие от других президентов проникает в любую тему самостоятельно – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно, чтобы ему рассказывали, как отвечать на тот или иной вопрос.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках подготовки к интервью нужны только справочные материалы, ему не объясняют, как отвечать на вопросы. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 12 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Владимир Александрович, в отличие от многих других президентов, мне знакомых, обладает уникальной особенностью – он глубоко проникает в любую тему самостоятельно. Ему не нужно, чтобы ему рассказывали, как отвечать на тот или иной вопрос. Ему нужны только справочные материалы", – подчеркнул советник.

Он также отметил, что президент не ограничится видеороликами, которые размещал в соцсетях.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то. Почему? Я объясняю. Потому что он готов открыто говорить на любые вопросы", – сказал Подоляк.

По его информации, в ОПУ для Зеленского разрабатывают концепцию видеоблогов.

"Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек", – уточнил советник.

Подоляк родился в Украине, но с 1989 года жил в Беларуси. В разное время он работал в белорусских изданиях "Время", "Народная воля", "Белорусская деловая газета".

В 2004 году Подоляка депортировали в Украину, где он продолжил карьеру журналиста. В Украине он сотрудничал с сайтом "Обозреватель", в 2011–2013 годах был его шеф-редактором. С 2011 года, по данным "Бабеля", Подоляк сотрудничал как консультант с украинскими политиками, в частности, с близким соратником Януковича, бывшим нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, которого в СМИ часто называли Юрой Енакиевским, с бывшим главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным, бывшим главой Киевской городской госадминистрации Александром Поповым и другими.