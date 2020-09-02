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Подоляк стал главным куратором информационной политики Офиса президента вместо Кирилла Тимошенко – СМИ

Антикризисный консультант главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк теперь отвечает за медийные вопросы в команде президента, выяснила "Украинская правда". Ранее эти вопросы курировал заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, но сейчас, но данным издания, он занимается проектом "Большое строительство" и поездками главы государства в регионы.

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Подоляк начал сотрудничать с Офисом президента в апреле
Подоляк начал сотрудничать с Офисом президента в апреле
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Медийные вопросы в Офисе президента Украины теперь курирует политтехнолог Михаил Подоляк, сообщила 31 августа "Украинская правда" со ссылкой на источники в партии "Слуга народа".

Ранее этим направлением занимался заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным издания, Тимошенко теперь почти не влияет на информационную политику Офиса президента, он занимается проектом "Большое строительство" и поездками президента Владимира Зеленского по регионам.

"Бабель" писал, что Подоляк стал антикризисным консультантом главы Офиса президента Андрея Ермака в начале апреля 2020 года. Их сотрудничество совпало по времени с публикациями записей разговоров с участием якобы младшего брата Ермака, во время которых обсуждались назначения на государственные должности, в том числе за деньги.

Источники "Украинской правды" в ОПУ и Верховной Раде рассказали, что с начала лета Подоляк существенно оттеснил Тимошенко от влияния на медиа. По данным издания, между ними была "тихая война" за влияние.

Именно Подоляк, как утверждают и "Украинская правда", и "Бабель", пригласил на работу в Офис президента Александра Курдиновича, который во время президентства Виктора Януковича, в 2011–2014 годах, возглавлял Государственный комитет телевидения и радиовещания. Сейчас Курдинович руководит службой по вопросам информационной политики ОПУ.

Подоляк родился в Украине, но с 1989 года жил в Беларуси. Там он окончил мединститут. После получения высшего образования Подоляк стал не врачом, а журналистом. В разное время он работал в белорусских изданиях "Время", "Народная воля", "Белорусская деловая газета".

В 2004 году Подоляка депортировали в Украину, где он продолжил карьеру журналиста. В Украине он сотрудничал с сайтом "Обозреватель", в 2011–2013 годах был его шеф-редактором. С 2011 года, по данным "Бабеля", Подоляк сотрудничал как консультант с украинскими политиками, в частности, с близким соратником Януковича, бывшим нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко, которого в СМИ часто называли Юрой Енакиевским, с бывшим главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным, бывшим главой Киевской городской госадминистрации Александром Поповым и другими.

Теги: Виктор Янукович, СМИ, Сергей Левочкин, Александр Попов, Юрий Иванющенко, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
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