Подоляк: Зеленский деликатно, но четко объяснил Авакову, что президент в этой стране он, и только он

Советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков иногда слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Подоляк уверяет, что Владимир Зеленский смог урегулировать эту ситуацию.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков не является угрозой для президента Украины Владимира Зеленского, потому что глава государства "четко объяснил" главе МВД, "кто в стране главный". Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича – безопасность", – отметил Подоляк.

На вопрос журналистки, когда именно состоялся этот разговор, Подоляк сказал, что это "не вопрос одного разговора".

"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех – четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на более долгий, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это очень хорошо. Потому что невозможно эффективно работать, когда существует чья иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", – отметил советник главы Офиса президента.

Он добавил, что при этом испытывает к Авакову "теплейшие чувства".

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.

В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств".

17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.

В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня.

По данным "РБК-Украина", Аваков выражал готовность добровольно уйти в отставку, но Зеленский это предложение якобы не принял.