Подоляк: Зеленский деликатно, но четко объяснил Авакову, что президент в этой стране он, и только он

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков не является угрозой для президента Украины Владимира Зеленского, потому что глава государства "четко объяснил" главе МВД, "кто в стране главный". Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича – безопасность", – отметил Подоляк.
На вопрос журналистки, когда именно состоялся этот разговор, Подоляк сказал, что это "не вопрос одного разговора".
"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех – четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович – это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на более долгий, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это очень хорошо. Потому что невозможно эффективно работать, когда существует чья иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", – отметил советник главы Офиса президента.
Он добавил, что при этом испытывает к Авакову "теплейшие чувства".
Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в Кабинеты Министров Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
В начале июня парламентская фракция "Голос" начала собирать подписи за отставку Авакова. 5 июня соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной Раде. Это произошло после того, как в отделе полиции в Кагарлыке изнасиловали и пытали женщину (в преступлении подозревают двух полицейских), а в Броварах произошла перестрелка в одном из жилых кварталов.
В пояснительной записке авторы документа предлагают уволить Авакова за "неспособность обеспечить надлежащую работу системы органов внутренних дел, а также защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных посягательств".
17 июня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал включить в повестку дня сессии парламента проект постановления об увольнении Авакова.
В июне в Киеве несколько раз проходили акции, участники которых требовали отставки главы МВД, в частности 5 июня и 18 июня.
По данным "РБК-Украина", Аваков выражал готовность добровольно уйти в отставку, но Зеленский это предложение якобы не принял.