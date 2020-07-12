Советник Ермака назвал Сенцова приспособленцем

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что Олег Сенцов оскорбляет тех, кто помогал его освобождать и не рассматривает его как "жертву застенок".

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов – приспособленец, заявил 11 июля в Facebook советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Олег Сенцов" – просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности", – написал он.

По словам советника, Сенцова одни использовали в качестве "картинки-героя", а "из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий".

"Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве "жертвы застенок". Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса). Он предсказуем в своих "экспертных" шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он – банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически «не взлетаем». Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемость, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту", – заявил Подоляк.

7 сентября 2019 года Сенцов и еще несколько десятков украинцев вернулись на родину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.