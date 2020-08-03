Советник главы Офиса президента рассказал, почему Зеленский переехал на госдачу

Cоветник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хотел выходить из образа простого человека. Он хотел, как в Швейцарии: садиться на велосипед и ехать на работу.

О том, что Зеленский отправился ночевать в госрезиденцию "Конча-Заспа", сообщила программа журналистских расследований "Схемы" Фото: president.gov.ua

Переезд президента Украины Владимира Зеленского в государственную резиденцию "Конча-Заспа" связан с тем, что прошлое жилье главы государства не соответствовало требованиям охраны первого лица. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью "Стране", которое опубликовано 2 августа.

"Его старое жилье находилось в неудобном месте, там практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО. Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома", – отметил Подоляк.

По его словам, Зеленский не хотел выходить из образа простого человека.

"Он хотел, как в Швейцарии: президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина – другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа", – считает советник.

Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа" после продажи дома в селе Иванковичи, об этом 9 июля сообщил Офис президента.

О том, что Зеленский отправился ночевать в госрезиденцию "Конча-Заспа", программа журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") сняла 6-го и 7 июля, говорится в сюжете. Журналисты отметили, что Иванковичи находятся в 50 километрах от "Конча-Заспы".

"Схемы" утверждают, что у Зеленского также есть квартира на улице Грушевского в Киеве, но там президента давно не видели.