ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский временно будет жить в госрезиденции "Конча-Заспа" – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа" после продажи дома в селе Иванковичи, сообщили в Офисе президента.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В Офисе президента говорят, что в госрезиденции будет жить вся семья Зеленского
В Офисе президента говорят, что в госрезиденции будет жить вся семья Зеленского
Фото: radiosvoboda.org

Президент Украины Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области. Об этом 9 июля проинформировал в Facebook Офис президента Украины.

"Глава государства в июле 2020 года продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом... Президент Украины с семьей будет временно проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", – говорится в посте.

В Офисе президента отметили, что Зеленский внес эту информацию в декларацию 7 июля.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2057558991055624

В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии президент указал 7 июля, что за 12,114 млн грн продал недвижимость Валентине Кисель. Что за недвижимость – не уточняется.

Через минуту Зеленский зарегистрировал в реестре деклараций еще одно сообщение об имущественных изменениях. Доход президента от отчуждения земельного участка составил 1,356 млн грн.

О том, что Зеленский отправился ночевать в гоосрезиденцию "Конча-Заспа", программа журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") сняла 6 и 7 июля, говорится в сюжете. Журналисты отметили, что Иванковичи находятся в 50 километрах от "Конча-Заспы".

"Схемы" утверждают, что у Зеленского также есть квартира на улице Грушевского в Киеве, но там президента давно не видели.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: недвижимость, Киевская область, декларация, Владимир Зеленский, резиденции, имущество, квартира, Офис президента Украины, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
"Эту движуху могу спасти только я". Яма создал страницу в TikTok
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  Monatik – пятикратный лауреат, а Jerry Heil – открытие года. Названы победители музыкальной премии YUNA 2020
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
  "Химия". Билан выпустил клип на песню Дубцовой. Видео
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
"Как жаль, что мне не удалось так же чисто спеть во время прямого эфира". Tayanna жалеет, что не смогла победить в нацотборе на "Евровидение 2017"
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
"Даже встать с кровати становится извращением". Дочь Успенской в стихотворной форме рассказала о своем состоянии
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
Барских: Больше всего издевалась надо мной моя семья. Как только меня не называли
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио
"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио G
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
"Какая уже большая девочка", "Скоро догонит ростом". Орбакайте позировала с дочерью на пляже
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS