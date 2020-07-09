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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Зеленский, Лукашенко, Ходорковский, Абрамович, инвестиции в Украину, женитьба Путина. Интервью Бацман с Пономаревым. Трансляция

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим депутатом Госдумы РФ, бизнесменом Ильей Пономаревым. Программу записали 7 июля по Skype. Во время интервью Пономарев говорил об инвестициях в Украину, о возврате Крыма и Донбасса и возможности нового наступления РФ, о ситуации в России и перспективах президента РФ Владимира Путина, о российских бизнесменах Романе Абрамовиче, Михаиле Ходорковском и Михаиле Фридмане, о первом годе президентства Владимира Зеленского, выборах в Беларуси и будущем ее президента Александра Лукашенко, а также о США и своей семье.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Пономарев родился в 1975 году в Москве в семье научных работников. Учился на физическом факультете Московского государственного университета, но обучение не окончил – ушел на четвертом курсе. В 2001 году получил высшее образование в Российском государственном социальном университете. 

Пономарев рассказывал, что начал работать с 14 лет – был программистом в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики. В 16 лет вместе с другом создал собственную компанию "Русспрофи", которая занималась компьютеризацией предприятий. Позже она влилась в российско-американское предприятие International Network Connections. В 1990-х – начале 2000-х работал в международной нефтесервисной компании Schlumberger в Москве, в компании Михаила Ходорковского ЮКОС, в IT-компании IBS. 

В 2002–2007 годах был членом Коммунистической партии РФ. Помог политсиле внедрить новые технологии и провести комплексную информатизацию. Дважды – в 2007-м и 2011 году – избирался депутатом по спискам партии "Справедливая Россия" (российские СМИ называют эту политсилу провластной). 

В 20112012 годах активно участвовал в антиправительственных протестах в РФ. 

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра "Сколково" (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". 

В 2016 году в США Пономарев основал инвестиционную компанию Trident Acquisitions, акции которой торгуются на нью-йоркской бирже NASDAQ. 

В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве.

Теги: Илья Пономарев, Алеся Бацман
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