Формально все законно. Претензий к Зеленскому с юридической точки зрения – ноль. Но жить в резиденции – аморально

В резиденции жить – аморально!

Продолжается дискуссия по поводу переезда президента Зеленского в государственную загородную резиденцию. Многие утверждают, что президент имеет на это право и ничего в этом особенного нет. Действительно, формально все законно. Претензий с юридической точки зрения – ноль.

Но в стране, где тотальное большинство украинцев пребывает за чертой бедности, жить за счет налогоплательщиков в суперэлитном особняке площадью более 2000 м², я считаю, аморально. Этот трехэтажный дом с прилегающей к нему живописной территорией в несколько гектаров земли даст фору многим шейхам на Ближнем Востоке.

Кстати, никто из депутатов даже не попытался отменить это безобразие. А ведь контрольная функция Верховной Рады не отменена.

В этом доме более 10 лет безоблачно и в свое удовольствие жил выгодополучатель от первого Майдана Виктор Ющенко, победивший на президентских выборах в том числе и за счет обещания отменить привилегии для власть имущих… Но тяга к роскоши в итоге его и погубила.

Теперь в этот шикарный особняк поселился Владимир Зеленский. История повторяется. Он тоже обещал быть другим и отдать большие апартаменты деткам.

Если бы президент Украины считался с народом и выполнял запрос общества на справедливость, то мог бы легко воспользоваться опытом большинства цивилизованных стран с развитой экономикой и высокой покупательной способностью населения. В таких государствах руководители не считают себя "фараонами" и дают себе отчет в том, что их нанял народ как менеджеров всего лишь на определенный период.

А теперь несколько примеров. В Германии главе правительства надлежит служебная квартира площадью 200 м² прямо в здании ведомства федерального канцлера. Ею пользовался в свое время предыдущий канцлер Германии Шредер. Но Меркель предпочла не переселяться из своей частной квартиры по адресу Am Kupfergraben, 6. Ее квартира на третьем этаже далеко не лучшая в этом многоквартирном доме. Под окнами у канцлера ходят трамваи. За покупками в близлежащий супермаркет выдающийся немецкий политик ходит сама.

Рабочий кабинет и резиденция премьер-министра Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона находится на улице Даунинг-стрит, 10. Главу правительства это вполне устраивает. Я в прошлом году, будучи в Лондоне, лично видел, как премьер-министр подъехал на велосипеде к магазину, припарковался, приобрел продукты, пообщался с посетителями, сделал по их просьбе селфи и спокойно отправился на службу.

Рабочее место и резиденция президента США – Белый дом. Президент Дональд Трамп живет там, где и работает. Спецслужбы считают, что таким образом намного надежнее обеспечивать безопасность первого лица Америки.

Кстати, Трамп берет на себя все расходы, связанные с обеспечением личных жизненных потребностей своей семьи. Продукты питания глава государства оплачивает из своего кармана, а не из бюджета.

Давно пора за Киевом построить современные из стекла, металла и бетона здания и перенести туда работу и Офиса президента, и Кабинета Министров, и Верховной Рады. Это улучшило бы жизнь рядовых киевлян, существенно уменьшились бы пробки, часто возникающие в результате митингов, демонстраций, протестов. И там, на окраине столицы предоставить в помещении ОП скромную служебную квартиру главе государства на время его президентской каденции.

Может, когда-то это и случится. Но не при Зеленском точно.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора