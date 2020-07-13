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Зеленский подписал закон о поддержке креативных индустрий

Креативные индустрии и учреждения культуры в период карантина нуждаются в поддержке государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский: Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания
Зеленский: Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни". Об этом 13 июля сообщает сайт главы государства.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса", – подчеркнул Зеленский.

Законопроект №3377 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом 16 июня. Его поддержали 343 народных депутата.

В частности, законодатели предложили временно, до 31 декабря 2020 года, предоставлять государственную субсидию для национальных кинопроектов (художественных, документальных, детских, телевизионных фильмов и сериалов) в объеме до 100% от их сметы.

Также в период карантина закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию, он также расширяет функции Украинского культурного фонда (он сможет предоставлять гранты на поддержку и развитие проектов в сфере культуры и искусств, креативных индустрий и культурно-познавательного внутреннего туризма) и позволяет учреждениям культуры сдавать в аренду свое имущество по упрощенной процедуре.

Теги: Верховная Рада, Украина, экономика, культура, бизнес, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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